Украинская и голливудская актриса сообщила о заражении коронавирусом

Голливудская и украинская актриса Иванна Сахно сообщила, что у нее подтвердили инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным", — написала она в соцсети.

При этом актриса уточнила, что симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", — говорится в заметке Сахно.

Как известно, Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года в Киеве. Известна своими ролями в ситкоме "Леся+Рома" (2005—2008), биографической ленте "Иван Сила" (2013), голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" (2018), и в голливудской экшн-комедии "Шпион, который меня кинул" (2018).

В возрасте 15 лет Сахно вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес (США) и с 2013 года там живет и работает.

Ранее другая голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.