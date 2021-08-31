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В мире 30 минут назад

Украинские атлеты завоевали еще четыре медали на Паралимпиаде в Токио: их уже 67

В частности, в толкании ядра и первое, и второе место досталось украинцам

Юлия Шуляр. Фото: GettyImages Юлия Шуляр. Фото: GettyImages
Юлия Шуляр. Фото: GettyImages

Сразу двое украинцев получили награды в толкании ядра на Паралимпиаде в Токио 31 августа. В частности, Максим Коваль завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд в классе F20 с результатом 17,34 метра. Второе место занял Александр Яровой с результатом 17,3 м.

В свою очередь еще одной серебряной призершей Паралимпиады стала легкоатлетка Юлия Шуляр. В своем классе T20 заняла второе место в беге на 400 м с результатом 56,18 секунды, что стало новым рекордом Европы.

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Выиграла же забег, установив, соответственно, мировой рекорд, американка Бреанна Кларк — она пробежала дистанцию за 55,18 секунды.

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В беге на 400 метров среди женщин в классе Т37 второе место заняла другая украинка Наталья Кобзарь, показавшая результат 1 минута 1,47 секунды.

Ее соотечественница Алина Терех финишировала лишь четвертым с результатом — 1:05,96. Победила же китаянка Цзян Фэньфэнь, пробежавшая 400 метров за 1:01,36.

Таким образом, сейчас в активе Украины уже 67 медалей (15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина сейчас пятая, поскольку у США золотых медалей больше — 24. Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.

Напомним, что очень успешным для украинской сборной 31 августа оказалось выступление пловцов, завоевавших сразу семь медалей, в том числе две золотые.

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