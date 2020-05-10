Украинские банки возобновляют работу закрытых из-за карантина отделений

Украинские банки возобновляют работу закрытых на период карантина отделений с сохранением санитарного контроля и противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-службы банков.

Так, ПУМБ восстановил работу 13 отделений, а с 12 мая планирует открыть остальные 20 и все точки экспресс-кредитования.

По информации финучреждения, во всех отделениях сохранится санитарный контроль, в частности дезинсекция и проветривание помещений, а также разрешение на вход только в масках и респираторах.

Укрэксимбанк с 12 мая возобновит работу всех закрытых на период карантина отделений с сохранением перерывов на дезинфекцию и требованием придерживаться масочного режима.

В этот же день Кредит Агриколь банк планирует восстановить работу 14 отделений с графиком работы с 9:00 до 17:00 и перерывом на санитарный час.

С 12 мая Правэкс банк переведет отделения на пятидневный режим работы по графику с 10:00 до 17:00 с перерывом на санчас, а Райффайзен Банк Аваль вернет на пятидневку все районные отделения с сохранением сокращенного графика (с 9:00 до 15:00), санчасом и обязательной предварительной записью.

Кредобанк восстановил работу двух отделений во Львове, которые будут работать по сокращенному графику с 10:00 до 16:30, банк "Пивденный" открыл два обновленных отделения в Харькове и Запорожье с часами работы с 9:30 до 17:00.

Банк "Кредит Днепр" открыл четыре отделения из 21 закрытых и ввел в них общий график работы отделений (с 10:00 до 17:00, кассы — с 10:00 до 16:00).

Работа информационно-консультационных центров (ИКЦ) по-прежнему приостановлена.

Радабанк вернул одно отделение во Львове к обычному режиму работы — с 9:00 до 18:00 с санитарным перерывом с 12:30 до 13:30.

Напомним, Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".