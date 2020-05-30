Общество 10 минут назад

Украинские бармены готовятся пикетировать Кабмин

Предприниматели призывают требуют от правительства принять решение о незамедлительном открытии залов ресторанов и баров

Фото: Информатор Фото: Информатор
Фото: Информатор

Владельцы баров планируют выйти на акцию протеста в Киеве с требованием открытия ресторанов, кафе и баров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец бара LooggerHead Влад Максимов.

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По его словам, представители этой сферы деятельности уже встречались по этому вопросу с главным санитарным врачом Украины, первым заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко.

"Призываю вас присоединиться к ресторанам и выйти во вторник в 11 часов на мирный митинг под Кабинет министров Украины! Все бары закрыты, у них нет летних площадок! Мы очень страдаем и уже на грани отчаяния! Вчера наша делегация встретилась с главврачом Украины Виктором Ляшко. На переговорах мы достигли положительных договоренностей. Но конкретной даты пока нет! Это будет 5.06 или 10.06, никто не знает. Мы должны бороться и заявить о том, что наша индустрия огромна! Во вторник нужно всем выйти на митинг и потребовать от правительства принять решение о незамедлительном открытии залов ресторанов и баров!", — написал Максимов.

Ранее рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб.

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Они призывают своих гостей поддержать их обращение к властям с требованием спасти отрасль и позволить им работать в обычном режиме.

В своих записях, отмеченных хештегом #відкрийресторани, представители ресторанов напоминают, что в их индустрии в Украине занят каждый 20-й работающий украинец. Всего это около 1 млн человек.

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