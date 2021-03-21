Общество 3 часа назад

Украинских военных научили общаться с жителями Донбасса "по гарвардской методике"

Деньги на проведение курсов дали МИД Германии и Евросоюз

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины 16-18 марта прошли в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе курсы по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта.

Как сообщает пресс-центр ООС, целью курса является развитие у военнослужащих коммуникативных навыков ведения переговоров, свободного общения с разными людьми и в разных ситуациях (деловых, бытовых, кризисных), а также повышение культуры общения (формального и неформального).

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Вместе с военнослужащими к обучению также были привлечены представители военно-гражданских администраций и активных жителей общин, расположенных вблизи линии соприкосновения.

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Участники курса получили необходимые знания и навыки для самостоятельного проведения диалогов между гражданскими и военными для поиска совместных решений по вопросам, связанным с улучшением защиты жителей общин на Востоке Украины.

Курс был проведен в рамках проектов "Усиление возможностей для защиты гражданского населения на Востоке Украины" и "Развитие возможностей для защиты гражданского населения на востоке Украины", реализуемых Центром защиты гражданского населения в условиях конфликта и при финансовой поддержке федерального Министерства иностранных дел Германии и Европейского союза соответственно.

Отметим, что 19 февраля президент Владимир Зеленский ликвидировал все военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко, и создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года.

12 марта Зеленский посмертно наградил орденами 64 бойцов "Правого сектора" и других добровольческих батальонов, воевавших на Донбассе.

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