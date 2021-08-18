Украинский экипаж впервые перелетел Атлантику на вертолете

Украинский экипаж впервые совершил трансатлантический перелет на вертолете длиной более 10 тысяч км. Длина маршрута составила более 10 тысяч км, а время нахождения в воздухе — 50 часов.

Подготовка к трансатлантическому перелету заняла месяц. Отправной точкой маршрута был город Мирабель в канадской провинции Квебек, откуда вертолет Bell 407 GXI вылетел в начале августа.

В ночь на 11 августа экипаж в составе предпринимателя и основателя компании Heliclub Максима Лунева, а также и чемпиона Украины и Италии по автогонкам Евгения Рахмайлова приземлился в аэропорту "Борисполь". Команда уже подала документы на регистрацию в Книге рекордов Украины.

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"Мы закупили все необходимое оборудование, гидрокостюмы и специальную одежду, которая бы позволила нам выдержать низкие температуры, если бы что-то случилось в полете над той же Гренландией, отработали маршрут с диспетчерскими службами всех аэропортов по маршруту следования на предмет наличия топлива и возможностей посадки", — рассказал Лунев.

Полет прошел над территорией Гренландии, Исландии, Фарерских островов, Шотландии, Англии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Германии, Швейцарии, Чехии и Польши. Дело в том, что вертолету нужна дозаправка каждые 3-4 часа, а при возникновении внештатных ситуаций уже невозможно вернуться назад.

"Когда я как командир составлял маршрут, исходил не только из требований безопасности, расстояния, дальности перелета, но и выбирал интересные объекты и пейзажи по дороге. Путешествуя на вертолете, благодаря прекрасному обзору через панорамные окна можно рассмотреть места, куда не добраться на автомобиле или пешком", — поделился впечатлениями пилот.

Так, в Исландии экипаж застал извержение вулкана Фаградалсфьядль, засняв реки лавы с минимального расстояния, а в канадской Арктике облетел ледники, где не ступала нога человека.

После трансатлантического перелета Лунев планирует и другие далекие путешествия — на африканский континент и в Азию, причем не только с целью продемонстрировать свое мастерство, возможности аппарата и установить новые рекорды, но и на коммерческой основе.