Украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез из Кабула три вертолета Puma ВВС Британии (ФОТО)

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" "Авиалиний Антонова" во время своего недавнего коммерческого рейса по маршруту Гостомель — Кабул — Карачи — Брайз Нортон — Гостомель перевез три вертолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Королевских ВВС, передает ЦТС.

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В британском военном ведомстве уточнили, что вертолетное подразделение и персонал Объединенного вертолетного командования несли службу в Кабуле с 2015 года.

Как отмечается, сейчас они возвращаются в Британию в рамках вывода сил НАТО из Афганистана.

Известно, что вертолеты, которые перевез украинский самолет-гигант "Мрия", отправятся на свою базу в Оксфордшире.

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Ранее стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет выполнил свой первый за 10 месяцев коммерческий рейс.

При этом, какой именно груз перевозился, в "Авиалиниях Антонова" не сообщали. Со слов капитана воздушного судна было лишь известно, что вес груза составил 23 т.

Справка: Ан-225 "Мрiя" — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, способный взять на борт до 250 тонн. Он был создан в конструкторском бюро Антонова в конце 1980-х для многоразового космического корабля "Буран".

Напомним, что в апреле 2020 года Ан-225 "Мрiя" выполнил второй рейс из Китая в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А сегодня после вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан).

По информации аэропорта Париж-Ватри, "Мрія" привезла около 150 тонн груза (маски и прочие средства индивидуальной защиты).