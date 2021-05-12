Политика и экономика 20 минут назад

Украинским горнякам выплатят около 840 млн грн долгов по зарплате

В ближайшие дни 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство энергетики Украины договорилось с Министерством финансов по поводу срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в ближайшие дни 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий.

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"Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов. В то же время политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", — говорится в сообщении.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что 12 мая работники государственных шахт планируют начать в Киеве бессрочную акцию протеста.

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Напомним, 3 сентября 2020 года 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

16 октября горняки завершили подземную забастовку и начали подниматься на поверхность.

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