Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась в Кабинет Министров, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"По поручению мэра Киева Виталия Кличко городские власти обратились в Кабинет Министров Украины, НАБУ и ГБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом. Пока Госгеокадастр незаконно медлит с внесением границы города Киева, Бучанский райсовет противоправно расширил границы Коцюбинского за счет киевских лесов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 октября Бучанский районный совет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. Пределы поселка расширились с 87 до 3000 гектаров за счет киевских лесов.

КГГА напоминает, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского.

"А на этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не был им одобрен. Эти факты свидетельствуют о незаконном расширении территории поселка Коцюбинское, превышении властных полномочий и нанесении значительных убытков территориальной общине Киева", — отмечают в КГГА.

23 сентября Киевская городская рада уже принимала решение об обращении к правоохранителям о незаконном изменении пределов столицы в пользу области. Такое решение приняли после того, как Киевская облрада с подачи ОГА утвердила схему планирования Киевской области. На этой схеме область самовольно отбирает у столицы часть Святошинского района — Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское.

Напомним, власти Киева готовятся к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте с целью обеспечения его стабильной работы.