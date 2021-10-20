Транспорт 1 час назад

"Тянуть больше невозможно": власти Киева анонсировали подорожание проезда в транспорте

В горадминистрации заявили, что пойдут на непопулярный шаг ввиду подорожания энергоносителей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Власти Киева готовятся к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте с целью обеспечения его стабильной работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня в условиях повышения тарифов на энергоносители оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", — заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, сейчас в горадминистрации ожидают предложений от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования нового тарифа.

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"После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", — пояснил Поворозник.

По его словам, еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожал проезд во Львове, в Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах.

"Мы как можно дольше оттягивали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно", — заявил чиновник.

Поворозник подчеркнул, что такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, являющихся критически важными для многих киевлян. Он отдельно отметил, что при этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

На сегодня стоимость проезда в киевском метрополитене, а также в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах предприятия "Киевпастранс" составляет 8 грн.

При этом еще в мае мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко заявлял, что этот тариф будет повышен в ближайшие месяцы, но "ни в коем случае" не до 20-25 грн, о чем тогда ходили слухи. Кличко также сообщал, что себестоимость перевозки пассажиров в коммунальном транспорте составляла тогда около 15 грн за поездку.

Источник фото: Depositphotos

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