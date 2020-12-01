"Укрборонпром" возглавил глава Херсонской ОГА — СМИ

Председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев возглавил государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

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По ее словам, решение принято окончательно. Сейчас оформляются документы, а вечером Гусева представят коллективу, насколько это сейчас возможно.

"В Херсонскую область нового председателя ОГА назначать пока не будут, в хозяйстве — как исполняющим обязанности — на несколько месяцев останется один из заместителей Гусева", — отметила Кошкина.

При этом, сам Гусев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении.

Он лишь отметил, что руководитель должен назначить президент, а он — часть команды президента.

В середине октября вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" исполняющего обязанности генерального директора Игоря Фоменко.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".