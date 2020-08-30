Уже в 2022 году средние зарплаты по Украине будут на уровне 15 тысяч грн — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что экономика Украины начала восстанавливаться и люди возвращаются на работу.

В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч грн, сообщил он на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч грн", — написал премьер в соцсети.

Он также отметил, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня 2020 года.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", — подчеркнул Шмыгаль.

Также, по словам премьера, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты.

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"Уже более 5 млрд грн доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%" и еще более 300 млн грн компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела", — доложил глава правительства.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2020 года составила 11 804 грн.

В июле НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, подняла минимальную заработную плату с 4 тысяч 723 грн до 5 тысяч грн.