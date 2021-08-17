В Беларуси завели дело на девушку повешенного главы "Белорусского дома в Украине"

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины и в последнее время жившей с руководителем общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталием Шишовым, найденным повешенным 3 августа. Об этом говорится в сообщении белорусского ведомства.

"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — заявили в СК.

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Там подчеркивают, что действия Жолудь были запечатлены на видео и растиражированы в различных СМИ, "в том числе и деструктивных Telegram-каналах". Эту информацию приобщили к материалам уголовного дела.

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В настоящий момент девушка признана подозреваемой по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий.

"УСК по городу Минску обращает внимание граждан на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Республики Беларусь", — указывается также в сообщении.

Отметим, что 4 августа под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция противников режима Александра Лукашенко в связи с гибелью Шишова, на которой выступила и Жолудь.

"Я прошу положить цветы и плакаты и начать немирный протест, взять в руки вилы наконец-таки... чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем оружие в руки против них — это единственный вариант, при котором мы сможем победить этот режим", — заявила она.

Напомним, что в полиции в день обнаружения тела Шишова заявили, что рассматривают версии как его убийства, так и самоубийства.