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1 час назад

В больницах Украины проведут проверки оборудования после смертей во Львовской области

На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства

В больницах Украины проведут проверки оборудования после смертей во Львовской области В больницах Украины проведут проверки оборудования после смертей во Львовской области

Специальная комиссия выяснит обстоятельства происшествия в Жолковской районной больнице Львовской области, где в результате отключения электричества умерли два пациента, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Оборудование будет проверено также во всех больницах страны, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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"На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", — написал он в соцсети.

Глава Минздрава также добавил, что врачи боролись за жизнь пациентов с помощью мешка Амбу, но, к сожалению, спасти их не удалось.

Ранее следователи открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской больнице Львовской области.

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Также председатель Львовской ОГА Максим Козицкий инициировал увольнение председателя Жолковской РГА после смерти в реанимации в результате отключения электричества двух больных на аппарате ИВЛ.

Кроме того, началась служебная проверка действий медработников Жолковской ЦРБ.

Как сообщалось, в Киев прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных за деньги с "коронавирусного фонда".

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