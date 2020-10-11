В Британии не мог взлететь самолет: в салоне спереди судна село много людей

В Лондонском аэропорту Лутон самолет неназванной авиакомпании два раза безуспешно пытался взлететь из-за перегруза, и смог подняться в небо только с третьей попытки.

Об этом со ссылкой на информацию Отдела расследования авиационных аварий Великобритании сообщает BBC.

Указано, что инцидент связан с заменой воздушного судна на этом рейсе на другое, которое предусматривало перевозку меньшего количества людей.

Дело в том, что самолет A320 Airbus, который должен был выполнять рейс из Лутона в Прагу, перед рейсом сменили на A321, однако пассажирскую конфигурацию не изменили. Фактически, пилоту не предоставили электронное письмо об изменениях.

Из-за этого, как сообщается, самолет дважды не реагировал на обычные команды взлета пилота, для его безопасного вылета использовали дополнительный груз.

Как выяснилось, проблемы взлета вызвало большее количество пассажиров в передней части самолета.

При этом люди не знали, что план пассажирских посадочных мест не был приспособлен к иному самолету. В итоге самолет таки взлетел — и успешно приземлился в Праге.

Известно, что после этого в Отделе расследования авиационных аварий страны провели внутреннее расследование и заявили, что авиакомпания, название которой оставляют неназванным, проведет дискуссию со своими сотрудниками, чтобы подобное больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что европейский авиаконцерн Airbus увольняет 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты.