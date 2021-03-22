В центре прифронтового Торецка произошло жесткое ДТП с погибшими (ФОТО)

Два человека погибли и три были госпитализированы 21 марта в результате ДТП на углу улиц Центральной и Маяковского в Торецке. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16:35. По прибытию установлено, что столкнулись легковые автомобили Audi А4 и Mitsubishi Lancer.

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Погибшими оказались водитель Audi 1981 года рождения и водитель Mitsubishi 2002 года рождения. Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали их тела и передали сотрудникам полиции.

Кроме того, пострадали три человека (2001, 2002 и 2005 годов рождения), которые были госпитализированы в центральную городскую больницу Торецка еще до прибытия спасателей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами. От ГСЧС к ликвидации последствий аварии привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним также, что накануне в Запорожье в Бородинском микрорайоне разорвало пополам BMW, в результате чего погиб пассажир.