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В Черкасской области главу предприятия подозревают в присвоении бюджетных 2,5 млн грн

Директор общества с ограниченной ответственностью незаконно завладел деньгами местного бюджета

В Черкасской области главу предприятия подозревают в присвоении бюджетных 2,5 млн грн В Черкасской области главу предприятия подозревают в присвоении бюджетных 2,5 млн грн
Коррупция на ремонте дорог. Фото: yandex.ru

В Черкасской области директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении деньгами из бюджета в сумме 2 млн 472 тысячи грн, которые были выделены на ремонт дорог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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В частности, следствие установило, что в 2018 году общество выполняло ремонтные работы на дорогах.

"Руководитель общества привлек в качестве посредника фиктивную фирму, приобрел и использовал при заключении дорожного покрытия асфальтобетонную смесь низшего класса и стоимости, чем это предусмотрено в проектной документации", — говорится в сообщении.

При этом, по данным прокуратуры, в актах выполненных работ были указаны заведомо ложные сведения об использовании смеси. Как результат — директор общества незаконно завладел деньгами местного бюджета.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

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Напомним, в феврале 2020 года в Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета на капитальный ремонт дороги.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) заключило с турецкой компанией Onur Taahhut контракт на достройку моста в Запорожье.

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