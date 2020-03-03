В Черновцах под домом больного на коронавирус местные жители устроили бунт (ФОТО и ВИДЕО)

В Черновцах под домом первого в Украине пациента, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, начался бунт жителей. Соответствующие фото и видео опубликованы в местном Телеграмм-канале.

Протестующие собрались на улице Русская, 267, у подъезда, они кричат, возмущаются и перекрывают дорогу.

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По данным Телеграмм-канала, жители утверждают, что жена инфицированного украинца до сих пор находится дома.

Отметим, что женщина находится в квартире в самоизоляциии, температуры она не имеет, как и других признаков заболевания. У нее будут брать мазки и отправлять на исследование.

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Напомним, 3 марта 2020 года в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.