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В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за заключенного с COVID-19: есть пострадавшие

В знак протеста трое заключенных порезали предплечья, у одного из них было венозное кровотечение

В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за заключенного с COVID-19: есть пострадавшие В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за заключенного с COVID-19: есть пострадавшие
Тюрьма. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В Черновицком следственном изоляторе в ночь с 24 на 25 апреля заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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По информации омбудсмена, вечером 24 апреля заключенные выражали массовое недовольство из-за того, что в СИЗО приняли заключенного с подтвержденной коронавирусной болезнью.

По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались.

В 8:00, при смене дежурства, заключенные из трех камер препятствовали персоналу, в частности, войти в помещение для проверки. Поэтому к семи заключенным применили физическую силу, а к одному из них — наручники.

"В знак протеста трое заключенных порезали предплечья. У одного из заключенных было венозное кровотечение. Ему вызвали скорую помощь и вывезли из СИЗО", — говорится в сообщении.

Денисова отметила, что сейчас в СИЗО проводят служебную проверку. А заключенный с подтвержденным COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке.

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Напомним, по состоянию на утро 26 апреля в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.

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