Происшествия 50 минут назад

В Днепре произошла стрельба у кафе в центре города: пострадали 4 человека (ФОТО)

В результате конфликта охранник кафе получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу, еще 3 посетителя кафе получили ножевые ранения

На месте стрельбы в Днепре. Фото: Нацполиция На месте стрельбы в Днепре. Фото: Нацполиция
На месте стрельбы в Днепре. Фото: Нацполиция

В результате вооруженного конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра пострадали четыре человека.

Стрельба произошла 28 ноября около 5:00, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантинные ограничения, работало ночью. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь.

"Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск.

С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хулиганским действиям.

Как сообщалось, во время второго тура выборов мэра Днепра 22 ноября возле избирательного участка произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины и начали убегать, доставая оружие.

Напомним, 28 — 29 ноября в Украине действует так называемый карантин выходного дня.

Ранее в городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу. В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал.

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