В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире (ВИДЕО)

В Дубае открыли самый глубокий бассейн для дайвинга в мире. Как передает CNN, его глубина составляет 60 метров: Deep Dive Dubai тем самым побил рекорд польского бассейна Deepspot в городе Мщонув под Варшавой, имеющего глубину 45 метров.

Дубайский бассейн заполнили 14 млн литров пресной воды, что вчетверо больше, чем в следующем по величине бассейне для дайвинга в мире. 27 июня новый аттракцион вошел в Книгу рекордов Гиннеса как "самый глубокий бассейн для дайвинга".

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На данный момент объект открыт только по приглашению, но откроется для публики в конце текущего года. Одним из первых посетителей стал наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум, увлекающийся дайвингом.

Температура воды в бассейне поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию, что является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма или купальника.

Крытый бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы площадью 1500 квадратных метров, что является намеком на историю Объединенных Арабских Эмиратов как страны ныряющих за жемчугом.

В то же время Deep Dive Dubai содержит и другую "фишку" — искусственный подводный "город", "заброшенные" помещения смогут исследовать дайверы. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе.

Deep Dive Dubai предлагает курсы как для начинающих, так и для сертифицированных дайверов. Ныряльщики также смогут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из гидов на месте.

Для безопасности дайверов в бассейне установлено 56 камер. Здесь также есть самая современная в регионе барокамера на 12 человек на случай возникновения чрезвычайной ситуации.