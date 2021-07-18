В Европе запускают цифровую валюту

Европейский Центробанк (ЕЦБ) запускает пилотный проект "цифрового евро": полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от "бумажного" прототипа, так и от криптовалют.

Как сообщает EuroNews, в тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года. За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.

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По информации издания, цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный, однако обналичить цифровой кошелек не получится.

В Евросоюзе считают, что эти меры должны помочь эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

При этом, в ЕЦБ заявляют, что новая валюта дополнит старую, однако ни в коем случае не заменит евро.

Ранее сообщалось, что почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считают, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Перед этим стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.