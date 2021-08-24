В Германии 7 человек отравились неизвестным веществом, подозревают умышленную атаку

В Германии, по меньшей мере, 7 человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из немецких университетов.

Среди них есть студенты и работники учебного заведения, сообщает Daily Mail.

Указано, что 23 августа из Технического университета Дармштадта, что на западе ФРГ, в больницу города доставили пострадавших с тошнотой и синюшностью конечностей, признаками интоксикации.

При этом один из них, 30-летний студент, находился в критическом состоянии. Сейчас его состояние стабильное.

Согласно данным местных правоохранителей, пока неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо — немедленно вызвать скорую помощь.

По данным предварительного расследования, люди пострадали от яда. Предполагается, что пища и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

Правоохранители предполагают, что речь идет об умышленном использовании ядовитого вещества. Они считают, что вещество могли добавить в упаковки молока или воды в период между 20 и 23 августа.

"Мы шокированы вероятным преступлением, которое произошло в нашем университете", — заявила 24 августа президент университета Таня Брюль.

Тем временем прокуратура Германии расценивает массовое отравление как покушение на убийство, и привлекла к расследованию дела 30 сотрудников полиции.

Напомним, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший британский премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список включены, в том числе, сотрудники ГРУ, "ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента" 4 марта 2018 года.

Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.