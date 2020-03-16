В Германии и Австрии украинцы застряли в аэропортах из-за ошибочной отмены рейсов в Киев

Несколько европейских авиакомпаний уже в воскресенье, 15 марта, отменили рейсы в Киев, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда".
Так, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines, управляющиеся группой Lufthansa, уже в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили пассажирам об отмене рейсов в понедельник, 16 марта. Напомним, согласно распоряжение СНБО, авиасообщение с Украиной полностью должно быть ограничено с 00:00 вторника, 17 марта.
Тем временем, в воскресенье в Киев уже не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494. Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры (в том числе немало транзитных пассажиров) не были предупреждены об отмене. В Вене так же неожиданно был отменен рейс в Киев OS 667, который должен был прибыть в Киев за четверть после полуночи.
Поэтому в обоих аэропортах "застряло" немало украинских граждан, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.
Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник — три из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.
Как выяснилось, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше, сообщила генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая, сотрудники которой пытались решить с перевозчиком ситуацию.
"Как выяснилось, Lufthansa отменила сегодняшний рейс и все последующие по, якобы, имеющейся в авиакомпании информации о закрытии Украины авиасообщения с другими странами в воскресенье в 22:00", — рассказала дипломат, отметив, что перевозчик так и не предоставил объяснений, откуда у него появилась ложная информация о сроке запрета.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник: дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне. Между тем, пассажиры сообщают об отмене по крайней мере части рейсов в Киев также авиакомпанией WizzAir — пассажирам уже поступила информация об этом.
Как известно, в полночь 17 марта, в рамках ограничений для борьбы с коронавирусом, Украина прекратит принимать все регулярные авиационные, железнодорожные и автобусные рейсы из-за рубежа.