В Германии разбился вертолет, погибли три человека

Вчера, 17 октября, на территории западной немецкой земли Баден-Вюртенберг потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли три человека, находившихся на борту.

Как передает Bild, четырехместный вертолет Robinson R44 потерпел крушение во второй половине дня в лесистой местности около города Бухен, недалеко от границы с Баварией.

Обломки вертолета были разбросаны на земле на сотни метров и частично застряли в деревьях. Одного из погибших нашли в 50 метрах от места падения вертолета.

В настоящее время причина крушения пока не известна, сообщает dpa. В Федеральном бюро расследования воздушных инцидентов сообщили, что выяснение обстоятельств может занять несколько месяцев.

В ведомстве отмечают, что аварии с вертолетами — относительно редкие случаи. За прошлый год в Германии произошло четыре инцидента с гражданскими вертолетами. Ни один из них не привел к серьезным травмам и смерти.

Напомним, в июле в Николаевском районе потерпел крушение вертолет "Ми-2". В результате происшествия погибли 2 человека — пилот и помощник пилота.

Ранее сообщалось, что в Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту.