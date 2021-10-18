Происшествия 20 минут назад

В Германии разбился вертолет, погибли три человека

В настоящее время причина крушения пока не известна

Фото: Sebastian Gollnow/dpa Фото: Sebastian Gollnow/dpa
Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Вчера, 17 октября, на территории западной немецкой земли Баден-Вюртенберг потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли три человека, находившихся на борту.

Как передает Bild, четырехместный вертолет Robinson R44 потерпел крушение во второй половине дня в лесистой местности около города Бухен, недалеко от границы с Баварией.

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Обломки вертолета были разбросаны на земле на сотни метров и частично застряли в деревьях. Одного из погибших нашли в 50 метрах от места падения вертолета.

В настоящее время причина крушения пока не известна, сообщает dpa. В Федеральном бюро расследования воздушных инцидентов сообщили, что выяснение обстоятельств может занять несколько месяцев.

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В ведомстве отмечают, что аварии с вертолетами — относительно редкие случаи. За прошлый год в Германии произошло четыре инцидента с гражданскими вертолетами. Ни один из них не привел к серьезным травмам и смерти.

Напомним, в июле в Николаевском районе потерпел крушение вертолет "Ми-2". В результате происшествия погибли 2 человека — пилот и помощник пилота.

Ранее сообщалось, что в Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту.

 

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