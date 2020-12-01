Происшествия 40 минут назад

В Германии водитель въехал в толпу: два человека погибли

Еще с десяток людей в результате происшествия получили травмы

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

По меньшей мере два человека погибли и более десятка пострадали в результате въезда автомобиля в толпу на пешеходной улице в городе Трир на западе Германии.

Как передает DW, полиция задержала водителя, которым оказался 51-летний немец.

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Правоохранители оцепили район, попросив местных жителей избегать центра города, а свидетелей происшествия не публиковать в социальных сетях соответствующие видеозаписи, а отправлять их вместо этого полиции. Отметим, что, судя по появившемуся все же видео с места событий, водитель передвигался на джипе Land Rover.

Также полиция призывает не распространять слухи и домыслы до обнародования официальной информации об инциденте.

Шокирующий инцидент в Трире прокомментировал в Twitter пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

"Наши мысли — с родственниками жертв, с ранеными и со всеми, кто в настоящее время находится на дежурстве и заботится о пострадавших", — написал он.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 30 октября в Киеве: 66-летний водитель также на Land Rover оказался на пешеходной зоне Майдана Независимости, сбив по дороге нескольких людей, из которых двое также скончались.

Спустя две недели таксист сервиса Uber влетел в людей на остановке транспорта на столичном жилмассиве Борщаговка: в результате также погибли два человека.

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