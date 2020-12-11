В Харькове задержан организатор финансирования терроризма — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

СБУ заявляет, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове незаконные переводы через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники, в частности, осуществляли переводы со странами с повышенной террористической активностью.

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Оперативники задержали одного из фигурантов при получении от сторонников террористической организаций более 7000 долларов, которые предназначались для ее финансирования.

В ходе обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Двум участникам группы сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 (материальное содействие террористической организации группы лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

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Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

Напомним, ранее в Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, привлекавших уголовников, чтобы выбивать из людей непомерные проценты.