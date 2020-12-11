Общество 60 минут назад

В Харькове задержан организатор финансирования терроризма — СБУ

Подозрения объявлены двум гражданам родом из одной из стран Ближнего Востока

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

СБУ заявляет, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове незаконные переводы через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники, в частности, осуществляли переводы со странами с повышенной террористической активностью.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
Луцкого террориста Кривоша отправили в психбольницу

Оперативники задержали одного из фигурантов при получении от сторонников террористической организаций более 7000 долларов, которые предназначались для ее финансирования.

В ходе обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Двум участникам группы сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 (материальное содействие террористической организации группы лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Читайте также:
Луцкого террориста Кривоша отправили в психбольницу

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

Напомним, ранее в Харьковской области СБУ накрыла ростовщиков, привлекавших уголовников, чтобы выбивать из людей непомерные проценты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушивания телефонов (ФОТО)
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушивания телефонов (ФОТО)
В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили
В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили
Состояние Кернеса резко ухудшилось: отказали почки
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  2. Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

  3. В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили

  4. IKEA уже в одном шаге от открытия офлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

  5. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...