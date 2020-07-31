В Харьковской области на ходу загорелся грузовик с зерном (ФОТО)

30 июля в 19:00 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на полевой дороге между селом Вишневое и пгт Савинцы Балаклейского района Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, во время движения загорелась кабина грузовика КамАЗ 2008 года выпуска, который вез с поля в хлебоприемный пункт пшеницу.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из пгт Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовик.

По информации спасательной службы, площадь пожара составила около 6 квадратных метров.

Еще до прибытия спасателей, водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, однако их попытки не увенчались успехом.

В 19:22 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидирован. Благодаря своевременному сообщению о пожаре, спасателям удалось предотвратить распространение пламени на прицеп грузовика с зерном.

Напомним, 10 июня по пути загорелся грузовой автомобиль DAF, перевозивший посылки "Новой почты".