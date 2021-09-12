Происшествия 1 час назад

В Хмельницкой области в водоеме затонул автомобиль, погиб пассажир (ФОТО, ВИДЕО)

В машине в момент аварии находилось три человека, водителю и одному из пассажиров удалось спастись

Фоо: пресс-центр ГСЧС Фоо: пресс-центр ГСЧС
Фоо: пресс-центр ГСЧС

11 сентября в Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал с дороги и затонул в пруду.

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Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, авария произошла около села Приворотье Второе.

На месте происшествия выяснилось, что машина была на расстоянии примерно пяти метров от берега и на глубине трех метров.

По информации спасателей, в момент автокатастрофы в автомобиле находилось три человека: водитель и двое пассажиров.

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После падения авто в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира с утонувшей машины спас очевидец аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим.

Чтобы автомобиль из воды, на место происшествия также прибыли бойцы водолазно-спасательного отделения села Устье.

Водолазы спустились на дно водоема и присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана машину было поднято на поверхность. При осмотре салона автомобиля было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в этот же день в поселке Безлюдовка Харьковской области в озере затонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека.

Ранее сообщалось, что 9 сентября около села Чупира Белоцерковского района Киевской области микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь", столкнулся с другим автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП погиб один человек, другие пассажиры не пострадали.

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