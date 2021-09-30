В Хмельницком в зал кинотеатра провалился потолок (ФОТО)

В кинотеатре "Планета" в Хмельницком около 16:00 обвалилась на сидения в работающем "Красном" зале секция декоративного потолка, образовав в нем дыру.

Как сообщил Delo.ua очевидец, на этих местах не было зрителей, потому никто не пострадал. Администрация кинотеатра закрыла "Красный" кинозал, оставив работать только "Синий".

"Если бы попало на голову — была бы трагедия. Кто-то же должен следить за состоянием кинотеатра. В первую очередь администрация", — возмутился очевидец произошедшего.

Отметим, что кинотеатр принадлежит хозрасчетной фирме "Киновидеопрокат", находящейся в коммунальной собственности Хмельницкого областного совета.

Кинотеатр "Планета" расположена в памятнике архитектуры местного значения — бывшем пожарном депо, построенном в 1951-1954 годах, где открылся после перепрофилирования и реконструкции здания в 1980-х годах.

Напомним, что в августе серьезно обвалился подвесной потолок в супермаркете "Варус" в Ингульце (удаленный район Кривого Рога, ранее отдельный город).