Происшествия 1 час назад

В Индии начнут тестировать на людях собственную вакцину против COVID-19

COVAXIN компании Bharat Biotech может стать первой в Индии вакциной против коронавируса

Иллюстративное фото из открытых источников Иллюстративное фото из открытых источников
Иллюстративное фото из открытых источников

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение тестировать на людях потенциальную вакцину COVAXIN против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает The Times of India.

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"Bharat Biotech заявила, что ее COVAXIN может стать первой в Индии вакциной против коронавируса, и она получила разрешение на тестирование на людях в первой и второй клинических фазах", — говорится в сообщении.

При этом первые тестирования в стране запланированы на июль.

Указано, что для разработки потенциальной вакцины против COVID-19 компания работала с Индийским советом по медицинским исследованиям и Национальным институтом вирусологии.

Ранее специалисты из Оксфордского университета в Великобритании начали испытывать новую вакцину от коронавирусного заболевания на людях.

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Напомним, еще в мае американская компания Moderna Inc сообщила об успехе во время первых испытаний вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам спрогнозировало, что вакцина против коронавирусного заболевания COVID-19 по "оптимистическому сценарию" будет готова в 2021 году.

Как сообщалось, в Китае заявили об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19.

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