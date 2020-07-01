В Индии начнут тестировать на людях собственную вакцину против COVID-19

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение тестировать на людях потенциальную вакцину COVAXIN против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает The Times of India.

"Bharat Biotech заявила, что ее COVAXIN может стать первой в Индии вакциной против коронавируса, и она получила разрешение на тестирование на людях в первой и второй клинических фазах", — говорится в сообщении.

При этом первые тестирования в стране запланированы на июль.

Указано, что для разработки потенциальной вакцины против COVID-19 компания работала с Индийским советом по медицинским исследованиям и Национальным институтом вирусологии.

Ранее специалисты из Оксфордского университета в Великобритании начали испытывать новую вакцину от коронавирусного заболевания на людях.

Напомним, еще в мае американская компания Moderna Inc сообщила об успехе во время первых испытаний вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам спрогнозировало, что вакцина против коронавирусного заболевания COVID-19 по "оптимистическому сценарию" будет готова в 2021 году.

Как сообщалось, в Китае заявили об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19.