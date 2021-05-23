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В мире 40 минут назад

В Италии на канатной дороге погибли девять человек

В местных средствах массовой информации пишут, что причиной трагедии является обрыв троса

Фото: La Repubblica Фото: La Repubblica
Фото: La Repubblica

В результате падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии погибли не менее девяти человек, сообщает La Repubblica.

По данным издания, двое человек находятся в больнице Турина в тяжелом состоянии.

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В настоящее время о причинах несчастного случая пока информации нет.

В местных средствах массовой информации пишут, что речь идет об обрыве троса.

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Напомним, из-за выхода из строя трансформаторной подстанции в поселке Славское бывшего Сколевского района Львовской области 1 января 2021 года остановился кресельный подъемник.

Всего на подъемнике в момент отключения находилось 74 человека, а температура воздуха составляла +1°C.

Напомним, в начале апреля 2019 года Львовский городской совет объявил инвестиционный конкурс на строительство канатной дороги из центра города на "Высокий замок". 

Проект предусматривает строительство подвесной канатной дороги, пешеходного моста памяти Героев Небесной Сотни, а также благоустройство парков "Высокий Замок" и "На валах".

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