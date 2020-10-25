В Италии прошли массовые антикарантинные протесты: есть пострадавшие и задержанные (ФОТО)

В Риме (Италия) около 200 членов группировки футбольных фанатов Forza Nuova ("Новая сила") устроили беспорядки из-за введения комендантского часа в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает La Reppublica.

Указано, что члены группировки обстреляли петардами сотрудников полиции и подожгли несколько мусорных контейнеров.

"В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции, как минимум 10 человек задержали", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед этим аналогичные беспорядки произошли в другом итальянском городе Неаполь.

Известно, что Рим и весь столичный итальянский регион — Лацио — усилили с 23 октября карантинные ограничения, в частности ввели комендантский час вслед за рядом других частей страны в связи с ростом числа заражений COVID-19.

По данным Worldometer, в мире COVID-19 заболели уже 42 952 534 человека. Погибли от коронавируса 1 154 964 инфицированных. Выздоровели 31 674 764 человека.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 6 088 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 753 пациента, а умерли 102 человека.