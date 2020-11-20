Политика 30 минут назад

В Кабмине определили лучший эскиз Большого герба Украины (ФОТО)

Лучшей признали работу Алексея Кохана, который также является соавтором Малого герба

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования подвело итоги конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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В частности, лучшей признали работу Алексея Кохана, который также является соавтором Малого герба.

"Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, а именно: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб", — отметил Ткаченко.

Указано, что конкурс проводился по решению правительства после поручения Верховной Рады. Организаторами выступили министр культуры и министр юстиции.

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При этом лучший эскиз выбирало жюри, в которое входили специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению.

Возглавлял жюри Андрей Гречило, который так же, как и победитель конкурса, является соавтором Малого герба Украины.

Известно, что эскиз-победитель принимал участие в подобном конкурсе еще в 1997 году.

Всего в конкурсе участвовали 112 работ-претендентов.

Для утверждения эскиза, как Большого герба, это решение должно воплотить в проект закона министерство юстиции, а Верховная Рада — принять.

Причем Конституция предусматривает, что этот закон надо принять двумя третями голосов депутатов.

Сейчас Большого герба в Украине нет — за 29 лет независимости его так и не смогли утвердить.

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Нынешняя попытка будет четвертой. Последний раз правительство утверждало проект Большого государственного герба в 2009 году, однако тогда его не поддержала Верховная Рада.

Первый конкурс на герб объявляли еще в 1993 году.

Разговоры о необходимости принятия Большого герба давно вызывают споры: многие специалисты и политики считают, что единственным гербом стоит оставить трезубец.

Напомним, последний конкурс на эскиз БГГУ также проходил осенью, в 2008 году. Тогда Министерство культуры предложило установить денежную премию победителю конкурса в размере 15 тысяч грн, а, занявшим 2 и 3 места, соответственно 10 и 5 тысяч грн.

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