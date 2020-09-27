В Кабмине определили признаки регионов со значительным распространением COVID-19

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, районе или городе областного значения может быть установлен определенный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

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Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50% в течение пяти дней подряд;

– среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа составляет не менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

– показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Министерство здравоохранения Украины ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19 и публикует их на этой странице сайта.

В правительстве напоминают, что на основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный ".

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, в Украине было 195 504 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 903 летальные, 86 873 пациента выздоровели.