В Киеве лаборатория продавала поддельные справки с нужным результатом теста на COVID-19

В Киеве сотрудники национальной полиции разоблачили работников частной лаборатории, которые торговали справками с нужным результатом теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

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Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 грн в зависимости от срока "исполнения". Установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок. Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. По предварительным данным, только за период с февраля до 18 марта, участникам преступной группировки удалось продать около 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тысяч грн.

Полицейские 17 марта провели санкционированные обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тысяч грн наличных в различных валютах и "черновые" записи. Предварительная квалификация уголовного производства: часть 3 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Украине по итогам 17 марта выросло до 1 млн 504 тысяч 076, при этом выздоровели 1 млн 244 тысяч 190, а умерли 29 тысяч 253. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. За сутки 17 марта зафиксировано 15 тысяч 053 случая Covid-19, в том числе у 744 детей и 425 медработников. Госпитализировано 4376 человек, выписано из больниц 3803, умерло 267, выздоровело 6514.