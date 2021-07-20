Общество 30 минут назад

В Киеве будут судить пятерых подростков, разгромивших съемную квартиру ради видео в TikTok

Пьяные злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры более чем на 370 тысяч грн

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители завершили расследование и направили в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении пятерых жителей Киева, которые устроили погром в арендованной квартире в центре города ради создания ролика на видеосервисе TikTok. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 11 апреля компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру на бульваре Леси Украинки. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания заселилась в съемное жилье.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную.

Читайте также:
В Украине резко выросло количество самоубийств среди детей

"Кроме того, подростки курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе TikTok", — отмечают в прокуратуре.

В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму более 370 тысяч грн. Их действия квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (часть 1 статьи 194, часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в июне в Ивано-Франковске восемь подростков попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно, угарным газом. Однако обследование общежития, где те находились, не выявило ни источника распространения вещества, ни признаков горения, а замеры концентрации опасных веществ в воздухе показали, что превышения допустимой нормы не было.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В развитие инфраструктуры киевской Оболони предлагают вложить около 60 млн грн
В развитие инфраструктуры киевской Оболони предлагают вложить около 60 млн грн
Киев накрыл мощный ураган: дождем затопило метро и подземные переходы (ВИДЕО)
Киев накрыл мощный ураган: дождем затопило метро и подземные переходы (ВИДЕО)
Власти Киева решили сдать часть площадей Житнего рынка в аренду
Власти Киева решили сдать часть площадей Житнего рынка в аренду
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ

  3. В Киеве на время карантина введут электронные спецпропуска для проезда в транспорте

  4. Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ

  5. Авиакомпания Emirates SkyCargo перевезет из Бельгии в Японию 247 лошадей

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...