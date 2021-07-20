В Киеве будут судить пятерых подростков, разгромивших съемную квартиру ради видео в TikTok

Столичные правоохранители завершили расследование и направили в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении пятерых жителей Киева, которые устроили погром в арендованной квартире в центре города ради создания ролика на видеосервисе TikTok. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 11 апреля компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру на бульваре Леси Украинки. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания заселилась в съемное жилье.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную.

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"Кроме того, подростки курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе TikTok", — отмечают в прокуратуре.

В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму более 370 тысяч грн. Их действия квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (часть 1 статьи 194, часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в июне в Ивано-Франковске восемь подростков попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно, угарным газом. Однако обследование общежития, где те находились, не выявило ни источника распространения вещества, ни признаков горения, а замеры концентрации опасных веществ в воздухе показали, что превышения допустимой нормы не было.