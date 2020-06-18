В Киеве экс-глава ОП Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги (ФОТО)

В Киеве заметили очередного героя парковки: им оказался Андрей Богдан — бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского.

Как видно на фото, кроссовер Tesla Model X припарковали прямо поперек дороги, из-за чего автомобиль перекрыл почти полторы полосы пути, сообщает сообщество "ЗупиниЛося" в Facebook.

Указано, что засняли "брошенный" автомобиль в центре столицы на улице Владимирская.

Активисты пишут в соцсети, что это именно та Tesla, которая принадлежит Богдану.

В то же время, почему машину оставили таким непонятным образом, неизвестно, но, очевидно, что она создала множество неудобств другим автомобилистам.

Как известно, у бывшего главы Офиса президента действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году.

Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем в свое время ездил президент Зеленский — глава государства одалживал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

10 июня Зеленский заявил, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Президент полагает, что "спас от власти" Богдана, и с той поры не общается с ним.

В свою очередь, экс-глава Офиса президента через Facebook ответил на интервью Зеленского, в котором тот критически отозвался о своем бывшем соратнике.

Богдан заявил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать. В то же время Богдан резко ответил на слова о том, что Зеленский спас его от власти.