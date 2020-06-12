В Офисе президента назвали слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

В команде главы Офиса президента Андрея Ермака отреагировали на критику бывшего чиновника на этой должности — Андрея Богдана, и заявили, что это он "убил почти год нормального президентства нормальной команды", и что теперь "управленческий механизм надо заново строить".

Так выразился советник главы ОП по коммуникациям Михаил Подоляк в Facebook.

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Свой пост он озаглавил "кокаиновые сны", назвав реакцию Богдана на интервью президента Владимира Зеленского (тот заявил, что "власть не полезна для личности" бывшего коллеги) "обычной историей обиженного неудачника".

"Богдан просто всегда считал, что это он... настоящий президент. <...> Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть царь и бог в одном флаконе, и тебе все обязаны", — пишет советник Ермака.

По его словам, Богдан "не выдержал испытания медными трубами".

Подоляк заявил, что отставного главу ОП "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело и тебя деликатно попросили вон", а теперь тот якобы пытается "ударить побольнее, поржать с отрыжкой".

Кроме экс-главы Офиса президента отреагировал на интервью Зеленского и пятый глава государства Петр Порошенко.

"Хочу обратиться к власти: "Дорогой Владимир Александрович, может для вас будут неожиданностью эти слова. Послушайте, вы мне не враг, я с вами не борюсь, наоборот, когда трудно, наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг — агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мои враги те, кто пришел и убивает украинцев. Поверьте, это и ваши враги", — отметил экс-президент.

Также Порошенко напомнил, что был пересмотрен прогноз украинской экономики: с 5% падения увеличен прогноз до 9% падения.

"И когда вы отсутствие хлеба собираетесь заменить попкорном, украинцы — очень умная нация, и на это второй раз не поведутся. Страну надо объединить, государственные силы надо объединить, и совместно, как в 2014 году, вместе выступить в защиту нашего государства. Тогда будет успех. Это мой совет", — подытожил он.

Напомним, в 2018 году на тот момент юрист олигарха Игоря Коломойского Богдан (по его словам) был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты.

После победы на выборах Зеленский назначил его главой Администрации президента (позже — Офис президента). За это время Богдан успел попасть в ряд громких скандалов.

11 февраля 2020 года Зеленский уволил его. Богдана сменил помощник президента Андрей Ермак.

В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

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10 июня Зеленский заявил, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Президент полагает, что "спас от власти" Богдана, и с той поры не общается с ним.

В свою очередь, экс-глава Офиса президента через Facebook ответил на интервью Зеленского, в котором тот критически отозвался о своем бывшем соратнике.

Богдан заявил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать. В то же время Богдан резко ответил на слова о том, что Зеленский спас его от власти.

"Что касается лишения меня власти — да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну", — написал Богдан в соцсети.

Бывший глава ОП также заявил, что за полгода помог Зеленскому сосредоточить "демократическим путем абсолютную власть в стране", которую тот "за четыре месяца превратил в посмешище".

"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", — констатировал Богдан.