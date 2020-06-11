Политика и экономика 50 минут назад

Зеленский об увольнении Богдана: "Я спас его от власти"

По мнению президента Украины, экс-глава Офиса президента мог стать "мощным генеральным прокурором"

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: Апостроф Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: Апостроф
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: Апостроф

Президент Владимир Зеленский признался, что уволил экс-главу Офиса президента Андрея Богдана из-за раскола в команде, после которого они не смогли работать вместе с ним.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли. И это очень долго было, это началось в сентябре, честно говоря, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Смотрите, мы же прошли долгий путь, долгий путь на президентской кампании, мы работали единой командой. Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел", — говорит Зеленский.

Он объяснил, что "с властью нужно справиться, надо не меняться как человек" и "уважать других, как изнутри команды, так и снаружи".

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"Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним, как с главой Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также думает, но это уже его дело", — подчеркнул гарант.

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При этом президент отмечает, что работа с Богданом не была ошибкой, хотя сейчас они совсем не общаются. "Нет, в то время он был мощный человек, лучший человек. И чтобы сразу начать работать, надо был такой человек с таким опытом. Но я считаю, что надо было... Нет, не хочу, проехали", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента Украины. Его место занял Андрей Ермак.

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