В Киеве фиктивные фирмы пытались получить около 0,5 млрд грн возмещения НДС

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили в Киеве группу лиц в подделке регистрационных документов общественной организации и хищении бюджетных денег в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-центр ГФС, организаторы схемы зарегистрировали на подставных лиц более 40 предприятий.

С использованием реквизитов этих фирм создавалась лишь видимость хозяйственной деятельности псевдообщественных организаций с использованием труда инвалидов.

Эти предприятия за последние полтора года заявили о бюджетном возмещении более 400 млн грн НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua), из которых более 100 млн грн уже было незаконно выплачено из государственного бюджета.

На основании постановлений районного суда города Киева сотрудники ГФС провели более 20 санкционированных обысков по адресам производственных, складских, жилых и офисных помещений.

В результате обысков выявлены материальные ценности, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Кроме этого, правоохранители установили и задокументировали факт отсутствия производственных мощностей, где якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями, а по юридическим адресам установлено отсутствие предприятий и их должностных лиц.

Изъятые вещи и документы признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

После проведения оперативно-следственных мероприятий группа подконтрольных предприятий заявки к бюджетному возмещению не подавала. Деятельность межрегиональной преступной схемы незаконного возмещения НДС прекращена.

Сейчас в рамках досудебного расследования используется весь комплекс мероприятий, направленный на возмещение причиненного государству ущерба. Досудебное расследование продолжается.

Ранее ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц, подозревающихся в махинациях с НДС. В частности, досудебным расследованием было установлено, что группа лиц с участием подконтрольных предприятий-поставщиков, транзитных предприятий и предприятий-экспортеров наладила схему завышения налогового кредита по НДС на общую сумму около 53 млн грн.

Нарушители покупали товар (отруби, маргарин, сухари и другое), который фактически использовался в производстве соевого масла.

Готовая продукция отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС. В схеме было задействовано около 20 субъектов хозяйственной деятельности.