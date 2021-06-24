В Киеве готовы принять крупнейший киберспортивный турнир в мире The International

Крупнейший в мире киберспортивный турнир в мире The International 10 по Dota 2, призовой фонд которого в этом году превысил $40 млн, предлагают провести в Киеве.

В частности, CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports Олег Гуменюк отметил: если WePlay Esports предложат поучаствовать в проведении The International 10, то компания согласится без колебаний.

"Наша команда всегда готова творить и создавать киберспортивные шоу высшего класса, а когда речь идет о соревновании такого уровня, тем более. Быть причастными к проведению TI — огромная честь для киберспортивной организации и страны в целом. Сейчас, насколько мне известно, Valve продолжает коммуникацию с правительством Швеции, чтобы найти вариант, который позволит все-таки провести The International 10 в Стокгольме. На данном этапе нам остается только ждать решения Valve о проведении TI10 в этом году", — рассказал он в комментарии Delo.ua

Гуменюк также добавил, что если Киеву удастся принять TI10, то формат проведения турнира, скорее всего, будет гибридным: игроки и таланты будут находиться на площадке в офлайне, при этом зрителей на локации не будет. Такой формат был выбран на недавнем WePlay AniMajor, который прошел в Киеве. Организаторам таким образом удалось обеспечить максимальную безопасность всем участникам, не жертвуя зрелищностью шоу.

Отметим, что изначально юбилейный турнир TI10 должен был пройти в 2020 году в Стокгольме (Швеция). Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год, сохранив локацию. Соревнования все еще запланированы на период с 5 по 15 августа, а общий призовой фонд превысил рекордные $40 млн. Из них компания-разработчик Dota 2 Valve выделяет $1,6 млн, а остальное формируется из средств, которые удалось собрать за счет продаж внутриигровых предметов.

Но для того, чтобы Стокгольм принял этот турнир в нынешних обстоятельствах, необходимо, чтобы власти Швеции признали киберспорт официальным видом спорта или хотя бы причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям.

Пока ни первое, ни второе решение принято не было: шведская федерация спорта проголосовала против признания киберспорта официальным видом спорта, а Министерство внутренних дел Швеции отклонило просьбу классифицировать The International как профессиональное спортивное состязание. Из-за этого игроки, студии и другие сотрудники мероприятия не могут получить шведские визы для участия в чемпионате.

Компания Valve еще 9 июня направила правительству Швеции апелляцию, однако положительного ответа разработчики так и не получили. Повторный запрос был направлен на 14 июня, но ответа на момент также не было.

Напомним, что в 2020 году, еще до переноса TI10, Valve впервые за свою историю начала принимать заявки на организацию турнира от городов со всего мира. Подала официальную заявку и Киевская городская государственная администрация.