В Киеве неизвестный бросил в троллейбус "коктейль Молотова": есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Киеве неизвестный мужчина забросил "коктейль Молотова" в салон городского троллейбуса на улице Драйзера.

В результате инцидента пострадала одна из пассажирок, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Указано, что инцидент произошел в среду, 26 мая. Хулиган бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом, которая разбила стекло в троллейбусе и упала в салоне электротранспорта. После этого внутри троллейбуса начался пожар.

"К счастью, водитель среагировал очень быстро и высадил всех пассажиров. Тем не менее, в результате инцидента пострадала одна женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте был задержан злоумышленник, который участвовал в инциденте. Им оказался киевлянин 1993 года рождения.

Известно, что хулигана задержали патрульные полицейские. Парень уже сознался в содеянном, но не объяснил причины своего поступка.

На данный момент правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал реальную себестоимость проезда в общественном транспорте столицы. По его словам, она составляет 15 грн.