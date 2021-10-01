В Киеве обстреляли водителя главы Государственной архивной службы

В Киеве 30 сентября рядом с гаражом Государственной архивной службы обстреляли водителя главы ведомства Анатолия Хромова, пока тот находился в командировке в Виннице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", — сообщил чиновник.

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По его словам, скорая помощь и полиция отработали хорошо: следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка.

"Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий. Да хранит нас всех Бог", — добавил Хромов.

В свою очередь, как сообщает Klymenko Time со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, обстрел велся с четвертого этажа дома по улице Преображенской, 37. Стрелявшим оказался местный житель — 32-летний безработный.

Стрелял он из пневматической винтовки, которую и нашли во время обыска. Кроме винтовки был найден договор об аренде квартиры и "прибор из пластиковой бутылки, широко известный в узких кругах как бульбулятор".

Сообщается, что сам задержанный был "под действиями неких веществ" и во время задержания заявил, что стрелял в птицу, но случайно попал в человека.

Главное управление полиции в Киеве при этом уточняет, что водитель Хромова в результате обстрела получил непроникающее ранение шеи.

Стрелку 1989 года рождения инкриминируют часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство), по которой ему грозит до семи лет тюрьмы.

В сообщении, однако, не указывается какая-либо связь потерпевшего с Хромовым, он называется просто "прохожим". Правоохранители при этом также приводят объяснение задержанного, что тот якобы стрелял по птицам.