Происшествия 1 час назад

В Киеве оштрафовали 3 ночных клуба за работу на карантине

Нарушения обнаружили в заведениях в Печерском и Шевченковском районах Киева

Ночной клуб. Фото: Pixabay Ночной клуб. Фото: Pixabay
Ночной клуб. Фото: Pixabay

Полицейские оштрафовали руководство трех столичных ночных клубов из-за того, что заведения работали, несмотря на введенный в Киеве карантин по коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

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Указано, что факты нарушения правоохранители обнаружили во время мониторинга интернета.

Вскоре, как отмечается, в ночных клубах провели проверки, в ходе которых нарушения обнаружили в заведениях в Печерском и Шевченковском районах Киева.

По данным полиции, административные протоколы на руководство клубов составили по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Таким образом, правонарушителям грозит от 34 тысяч до 170 тысяч грн штрафа.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро в Киеве возобновит работу с 25 мая. Наземный общественный транспорт должен начать курсировать в обычном режиме уже после 22 мая.

Напомним, карантин в Украине в связи с коронавирусом продлят до 22 июня 2020 года. В то же время он будет существенно ослаблен.

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