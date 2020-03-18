Предприимчивые киевляне предлагают "антивирусный клининг" в подъездах жилых домов

В Киеве предприимчивые жители города, пользуясь карантином и настороженностью общества, предлагают новый вид услуг — так называемый "антивирусный клининг". Листовки с предложениями обработать подъезд, чтобы "не пустить вирус в дом", появились на подъездах одного из спальных районов города.

По словам представителя "клининговой" компании, который ответил по указанному на листовке номеру, обработать могут вход в подъезд, территорию возле лифта, сам лифт, а также площадки перед ним и тамбуры возле квартир. Производят "дезинфекцию" неким "спирто-хлоридно-натриевым раствором". По желанию, в него могут добавить и ароматизаторы. Впрочем, представитель компании прямо признает — речь идет о базовой дезинфекции для спокойствия жильцов дома, а не об обещаниях "уничтожить коронавирус".

Провести такую обработку предлагают как во всем доме, так и в отдельных подъездах. Стоимость такой дезинфекции — 150 грн за этаж и 300 грн за входную зону. Оплатить работу предлагают либо наличными, либо заключив договор между ОСМД и ФОП, которым и является предприимчивая "клиниговая компания".

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Отметим, что по словам ее представителя, свои услуги они предлагают только двум районам города — Оболони и жилмассиву Троещина. И, по его же словам, заказы на проведение таких работ уже поступают.

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