В Киеве "рейдовые бригады" закрывают спортплощадки и не пускают авто в Гидропарк (ВИДЕО)

В Киеве полицейские и коммунальные службы разъясняют людям в парках и скверах новые ограничительные меры, в частности, о запрете их посещения с 6 апреля.

Также полиция закрыла въезд транспортных средств на территорию Гидропарка, сообщает hromadske.

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Как рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов Киевгоргосадминистрации Андрей Мальованый, 4 апреля "рейдовые бригады" "Зеленстроя" вместе с полицией работают во всех парках и скверах столицы. В целом к этой работе привлечены более 3000 человек.

В частности, в Гидропарке такие бригады проверяют, выполняется ли запрет на работу ресторанов и кафе.

Спортивний майданчик на Гідропарку у Києві закривають на карантин. З понеділка, 6 квітня, Уряд посилює в Україні обмеження на час карантину — зокрема заборонено відвідувати парки, сквери, лісопаркові зони, спортивні та дитячі майданчики pic.twitter.com/U3lUGkSxLH — hromadske (@HromadskeUA) April 4, 2020

Также правоохранители фактически "опечатали" спортивную площадку.

Кроме того, отныне правоохранители закрыли въезд автомобилей на территорию Гидропарка, в связи с чем не обошлось без конфликтов.

Правоохоронці обмежили в'їзд до Гідропарку у Києві через карантин. Ця жінка стверджувала, що везе батьків додому. Тоді правоохоронці запропонували їм йти пішки pic.twitter.com/Tka44kXdFk — hromadske (@HromadskeUA) April 4, 2020

Мальованый провел инструктаж правоохранителям, отметив, что в первую очередь они должны проводить предупредительную и разъяснительную информационную работу.

Однако, с вступлением в силу новых ограничительных мер, такие группы будут штрафовать нарушителей.

Інструктаж для правоохоронців в Києві — начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований пояснив, що правоохоронці мають роз'яснювати людям про карантин. Штрафувати порушників будуть з понеділка, 6 квітня pic.twitter.com/C3PMaYU42S — hromadske (@HromadskeUA) April 4, 2020

"Именно сегодня и в эти ближайшие дни, когда погода располагает к отдыху граждан на открытом воздухе, необходимы такие непопулярные, к сожалению, непростые методы применить, но все же заставить людей толерантно к этому относиться, с пониманием, и не доводить до административных мер реагирования", — сказал он.

Напомним, правительство Украины ввело новые ограничения на период карантина в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. В частности, запрещено с 6 апреля находиться в общественном месте без маски или респиратора, запрещено ходить более чем по 2 человека, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.