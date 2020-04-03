Коронавирус в Киеве: определены больницы для приема "второй волны" пациентов

Власти Киева определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус.
Об этом заявил первый заместитель главы Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, в список вошли:
— Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов);
— Киевская городская клиническая больница №3;
— Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений);
— Киевская городская клиническая больница №5;
— Киевская городская клиническая больница №6;
— Киевская городская клиническая больница №8;
— Киевская городская клиническая больница №10;
— Киевская городская клиническая больница №17.
По словам чиновника, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны".
"Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", — рассказал Поворозник.
Напомним, 2 апреля в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса — в столице умер 70-летний мужчина.
По состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальные, а 19 человек уже выздоровели. При этом в Киеве на данный момент зарегистрировано 180 подтвержденных случаев коронавируса.