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Коронавирус в Киеве: определены больницы для приема "второй волны" пациентов

Названы 8 больниц столицы, которые готовят для больных с подозрением на Covid-19

Коронавирус в Киеве: определены больницы для приема "второй волны" пациентов Коронавирус в Киеве: определены больницы для приема "второй волны" пациентов
Больница Киева. Фото: bigkiev.com.ua

Власти Киева определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

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В частности, в список вошли:

— Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов);

— Киевская городская клиническая больница №3;

— Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений);

— Киевская городская клиническая больница №5;

— Киевская городская клиническая больница №6;

— Киевская городская клиническая больница №8;

— Киевская городская клиническая больница №10;

— Киевская городская клиническая больница №17.

По словам чиновника, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны".

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"Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", — рассказал Поворозник.

Напомним, 2 апреля в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса — в столице умер 70-летний мужчина.

По состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальные, а 19 человек уже выздоровели. При этом в Киеве на данный момент зарегистрировано 180 подтвержденных случаев коронавируса.

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