В Киеве 17 декабря начнут продавать новогодние елки: список адресов

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений во всех районах города. Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

"Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию", — говорится в сообщении.

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Купить "официальные" елки в столице можно будет по следующим адресам:

Голосеевский район:

Антоновича, 115; угол Владимиро-Лыбедской и Антоновича; Изюмская, 1 (четыре локации); пер. Руслана Лужевского, 1; Академика Вильямса, 6-А; Васильковская, 11/11; Лятошинского, 14; Академика Заболотного, 48-А.

Дарницкий район:

Архитектора Вербицкого, 16; Архитектора Вербицкого, 28-А и 30; Бориса Гмыри, 1; Бориса Гмыри, 8; Декабристов, 9; Елизаветы Чавдар, 1; Елизаветы Чавдар, 2; Елизаветы Чавдар, 13; Здолбуновская, 2; Драгоманова, 1; Драгоманова, 14; Елены Пчилки, 2; Мишуги, 2; Мишуги, 4; Михаила Гришко, 1/2; Сребнокольская, 1/2; Сребнокольская, 5; Сребнокольская, 13; Урловская, 19; Ялтинская, 5-А; Ялтинская, 5-Б; Днепровская набережная (у "Новуса"); угол Ревуцкого и Вишняковской; угол Ахматовой и проспекта Григоренко; угол Тростянецкой и Вербицкого; угол Урловской и Ахматовой; просп. Григоренко, 26; просп. Григоренко, 41; Харьковское шоссе, 49; Харьковское шоссе, 57; Харьковское шоссе, 144; Княжий Затон, 10.

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Деснянский район:

Каштановая, 7; Николаева, 7; Драйзера, 1; Драйзера, 2; Драйзера, 4; Драйзера, 21; Градинская, 6; просп. Маяковского, 2; просп. Маяковского, 6; просп. Маяковского, 15; просп. Маяковского, 26; просп. Маяковского, 40; просп. Маяковского, 42; просп. Маяковского, 44; просп. Маяковского, 46; просп. Маяковского, 47; просп. Маяковского, 60/10; просп. Маяковского, 97; Шолом-Алейхема, 17; просп. Лесной, 28/41; просп. Лесной, 39.

Днепровский район:

бульвар Игоря Шамо, 2/7; Алматинская, 109; Бучмы, 10; Малышко, 4-А; Миколайчука, 9; Миропольская, 25; Шептицького, 1/2; Вершигоры, 1; Пражская, 1/35; Радужная, 4; Регенераторная, 5-В; Шумского, 1; просп. Тычины, 7; просп. Соборности, 2/1; просп. Соборности, 4; угол Энтузиастов, 37 и бульвара Шамо; угол Сулеймана Стальского и Курнатовского; угол Сулеймана Стальского и бульвара Перова; угол Микитенко и Курнатовского.

Оболонский район:

Бережанская, 22; Вышгородская, 44; Героев Днепра, 30; Героев Днепра, 32; Героев Днепра, 34; Героев Днепра, 38; Ивашкевича, 6/8-А; Иорданская, 17; Тимошенко, 11; Малиновского, 3; Малиновского, 12; Малиновского, 34; Архипенко, 6-А; площадь Оболонская, 6 (две локации); просп. Героев Сталинграда, 27; просп. Героев Сталинграда, 46; просп. Минский, 2; просп. Оболонский, 1-Б; Кондратюка, 2; просп. Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

бульвар Дружбы Народов, 30/1; Большая Васильковская, 107.

Полольский район:

Верхний Вал, 16; Вышгородская, 45 (у "Варуса"); Вышгородская, 21/6; Кирилловская, 131; Кирилловская, 127; Гречко, 18; Светлицкого, 30/20 (две локации); просп. Порика, 2; просп. Порика, 3; просп. Порика, 5; просп. Гонгадзе, 5; просп. Гонгадзе, 20; просп. Правды, 39; просп. Правды, 58 (две локации); просп. Правды, 66 (две локации); просп. Правды, 100; просп. Свободы, 2; Кавалеридзе, 1.

Святошинский район:

17-й км Житомирского шоссе; бульвар Кольцова, 1; бульвар Кольцова, 13; бульвар Кольцова, 14; бульвар Кольцова, 7; бульвар Ромена Роллана, 6/10; Туполева, 15-А; Туполева, 9; Булаховского, 30; Булаховского, 5; Покотило, 1; Покотило, 5; Гната Юры, 20; Депутатская, 1; Доброхотова, 11; Жолудева, 4; Зодчих, 2/58; Зодчих, 46; Зодчих, 50; Зодчих, 56; Зодчих, 62; Зодчих, 70; Ирпенская, 62; Ирпенская, 76-80; Клавдиевская, 27-А; Кучера, 5; Подлеская, 5; Симиренко, 10; Симиренко, 17; Семьи Стешенко, 7; Чернобыльская, 20; Якуба Коласа, 23; просп. Леся Курбаса, 8; просп. Палладина, 13; просп. Палладина, 24; просп. Победы, 87.

Соломенский район:

Липковского, 1; Липковского, 25; бульвар Чоколовский, 22; бульвар Чоколовский, 19-21; угол Кольцевой дороги и Сергея Колоса; угол бульвара Вацлава Гавела и Героев Севастополя); угол бульвара Вацлава Гавела и просп. Отрадного; просп. Воздухофлотский, 18/2; Соломенская, 39.

Шевченковский район:

Багговутовская, 8-10; Щербаковского, 56; Щусева, 44; угол Дорогожицкой и Семьи Хохловых; угол Турчина и Туполева; Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, ранее Государственная экологическая инспекция начала природоохранную акцию "Новогодняя елка-2021", в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.