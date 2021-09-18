В Киеве установили необычный рекорд: мужчина бегал по нарисованным маршрутам (ФОТО)

В киевском парке Муромец 30-летний киевлянин Всеволод Севастьянов пробежал свой уже 51-й авторский рисунок в необычном GPS формате, тем самым установил Рекорд Украины с наибольшей коллекцией беговых GPS-треков.

Его зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины, сообщила пресс-служба организации.

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Указано, что рекордный маршрут автор бегового проекта #CreativeRunDvizh разработал в виде смайлика, ведь установление рекорда состоялось накануне Международного дня рождения "Смайл", который отмечают 19 сентября.

"Я невероятно счастлив! Более двух лет мне понадобилось для создания целой коллекции авторских уникальных беговых маршрутов и это только начало. У меня еще достаточно идей, которые увидит Украину и мир. Главное — это мотивация себя и других выходить на пробежку и заниматься спортом", — отметил новый рекордсмен Севастьянов.

Известно, что всего победный маршрут занял около 5 км, а вот суммарный километраж на пути к получению желаемого звания рекордсмена составил почти 500 км.

В коллекции Всеволода — необычные беговые маршруты из столичного Подола, Дарницы, Позняков, Русановки и Левобережной. Рисунки напоминают силуэты динозавра, ламы, собаки, коалы, слона, носорога, а также ситуативные треки на тему национальных праздников, игр национальной сборной по футболу, вакцинации и другие.

"В Национальный реестр рекордов Украины впервые вносится номинация формата GPS-art. Я бы назвала это — креативным бегом. Такое сочетание творчества и спорта делает любительский бег еще привлекательнее. Надеюсь, скоро к нам будут поступать заявки от тех, кого вдохновил своим рекордом Всеволод Севастьянов", — прокомментировала достижение руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Как отмечается, для создания своих рисунков автор использует мобильные приложения, которые помогают фиксировать маршрут, распечатанные листы с кусочками карт или просто просматривая онлайн карты в телефоне в поисках необходимых локаций.

"Перекрыть дороги, закрытые территории комплексов, съемки фильмов — не полный список факторов, которые не дают возможности реализовать задуманное, но от этого становится еще интереснее. Придумывать новые рисунки на одной местности очень сложно, особенно, когда их десятки. Но для меня это новые вызовы и возможности", — прокомментировал автор проекта.

Процесс создания GPS-рисунков достаточно сложный процесс и требует объединения фантазии, бега, спортивного ориентирования и креатива. Это формат фиксации физической активности с помощью трекера, который имеет возможность прокладывать маршрут. Для "рисования" можно бежать, ехать на велосипеде, идти пешком или плыть.

Ранее сообщалось, что украинский экипаж впервые совершил трансатлантический перелет на вертолете длиной более 10 тысяч км. Длина маршрута составила более 10 тысяч км, а время нахождения в воздухе — 50 часов.